07.07.2019 16:00
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Şanlıurfa ve Ceylanpınar'da terör operasyonuna 4 gözaltı

Şanlıurfa ve Ceylanpınar

ŞANLIURFA merkez ve Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA merkez ve Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kent merkezi ile Ceylanpınar'da operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda Mehmet K., Salih Ş. ve Ferit A. kent merkezinde gözaltına alındı. Ceylanpınar'da düzenlenen operasyonda ise daha önce 2 polisin şehit edildiği olayının ardından tutuklanıp, ardından serbest kalan Sedat A. da gözaltına alındı.
Sağlık kontörlünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.


- Şanlıurfa
Kaynak: DHA
Ceylanpınar, Şanlıurfa, Güncel

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