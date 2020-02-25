Şanlıurfa 'da çiftçiler, sulama birliklerinde yönetim modelinin değişmesinden memnun kaldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, depolama hacmi 50 milyar metreküpe yakın olan Atatürk Barajı'ından yıllık ortalama 26-27 milyar metreküp su akışı sağlanarak Şanlıurfa ve Mardin 'de 1,5 milyon dönüm sulanır hale getirilecek.

Bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında Şanlıurfa'da sulama birliklerinin yönetim modelinde değişikliğe gidildi.

Yeni yönetim modeli sayesinde sulanacak alanlar artmasına rağmen su ve enerjide büyük tasarruf sağlanırken, çiftçiler yeni modelden memnun kaldı.

Topçu Gündaş Sulama Birliği üyelerinden İbrahim Erk, bakım onarım faaliyetleri açısından sulama birliğinin sağlamış olduğu hizmetlerden dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, enerji kesintilerinin ortadan kalktığını, böyle sorunların yaşanmaması için DSİ 15. Bölge Müdürlüğünün büyük çaba sarf ettiğini söyledi.

Tektek Sulama Birliği çiftçisi Mahmut Ataş da sulama birliği ve çalışanlarının sunmuş olduğu hizmetlerden dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Yeni yönetim modeli sayesinde bakım ve onarımların zamanında yapıldığını kaydeden Cullap Sulama Birliği çiftçisi Ahmet Demirol ise yeteri miktarda su alabildiklerini, artık su sıkıntısının kalmadığını belirtti.

Haktanır Sulama Birliği üyesi Halil Okay da yeni yönetim modelinden memnuniyet duyduğunu ve sulama sıkıntısı yaşamadıklarını dile getirdi.