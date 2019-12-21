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Şanlıurfa ve Sivas'ta Çin protestoları! Kartondan inşa edilen Çin Seddi'ni yıktılar

Şanlıurfa ve Sivas'ta toplanan vatandaşlar, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uyguladığı zulüm politikalarını protesto etti. Şanlıurfa'daki vatandaşlar kartondan inşa edilen Çin Seddi'ni tekbirler eşliğinde devirirken Sivas'ta da benzer görüntüler vardı.

21.12.2019 13:39 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:00

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Balıklıgöl'de İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı üyeleri,Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine zulmedildiğini söyleyerek Çin'i protesto etti. Tekbirler eşliğinde eylem gerçekleştiren grup, kartondan inşa edilen temsili Çin Seddi'ni yıktı.

Grup adına basın açıklaması yapan İHH Şanlıurfa İnsani Yardım Vakfı Temsilcisi Behçet Atilla, "Tüm dünyadaki vicdan sahipleri, Çin hukuksuz uygulamalarına son verinceye kadar Çin mallarını boykot etmelidir. Çin'in insanlık dışı hukuksuz uygulamadan tüm dünyada yüksek sesle duyurulmalıdır" dedi.

KARTONDAN ÇİN SEDDİ DEVRİLDİ

Şanlıurfa'da toplanan kalabalık, önlerinde Çin Seddi görevi gören karton kutuları devirerek Çin'i protesto etti. Grup açıklamanın ardından, devirdikleri karton Çin Seddi'nin ardından eylemlerini sonlandırdı.

SİVAS'TA DA BENZER GÖRÜNTÜLER VARDI

'ta vatandaşlar, Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türkleri'ne uyguladığı zulmü protesto etmek için temsili olarak hazırlanan Çin Seddi'ni yıktı.

Sivas'ta Yeniden Refah Partisi il başkanlığı, Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türkleri'ne uyguladığı baskıyı protesto etmek için yürüyüş düzenledi. Tarihi tren garı önünden başlayan yürüyüşte katılımcılar sloganlar atarak ellerindeki çeşitli dövizlerle Çin'i protesto etti. Yürüyüşe çeşitli siyasi parti üyeleri, STK'lar ve öğrenciler katıldı. Tarihi tren garında başlayan yürüyüş Kongre Müzesi bahçesinde sona erdi.

TEMSİLİ ÇİN SEDDİ YIKILDI

Basın açıklamasının ardından temsili olarak hazırlanan Çin Seddi, yürüyüşe katılan vatandaşlar tarafından yıkıldı. Temsili olarak hazırlanan Çin Seddi'nin yıkılmasının ardından vatandaşlar, İstiklal Marşı okudu.

Şanlıurfa ve Sivas'ta Çin protestoları! Kartondan inşa edilen Çin Seddi'ni yıktılar

Çin Halk Cumhuriyeti, Çin Seddi, Sivas, Güncel


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