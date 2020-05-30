ŞANLIURFA-Viranşehir'de 2 kişinin öldüğü kavgaya 24 gözaltı

Viranşehir'de 2 kişinin öldüğü kavgaya 24 gözaltıŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde akraba 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeni ile çıkan, 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı silahlı kavga ile ilgili 24 kişi gözaltına alındı.

30.05.2020 14:38 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:44
Viranşehir'de 2 kişinin öldüğü kavgaya 24 gözaltı
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde akraba 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeni ile çıkan, 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı silahlı kavga ile ilgili 24 kişi gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Konakyeri Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan akraba Yumru ve Aydın ailelerinin fertleri arasında tartışma çıktı. Ailelerin diğer fertlerinin de katılmasıyla tartışma av tüfekleri ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 8 kişi yaralandı. Yaralılardan Kasım Yumru ile Naif Gül, kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yasin Aydın (63), Cemil Yumru (32), Güler Gül (28), İbrahim Yumru (18), Ali Yumru (50) ve Fahri Yumru'nun tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
Kasım Yumru ve Naif Gül cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
JANDRMA ÖZEL EKİP KURDU
Jandarma, olayın ardından, kavgaya karışanların yakalaması için özel ekip kurdu. Ekipler, aynı mahallede bulunan Yumru ve Aydın ailelerine mensup 24 kişiyi gözaltını alarak sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Güvenlik güçlerinin mahalledeki ve hastanedeki önlemleri ise devam ediyor. ŞANLIURFA-Viranşehir’de 2 kişinin öldüğü kavgaya 24 gözaltı

Kaynak: DHA

Etiketler: Viranşehir, kavga, Güncel, Haber

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