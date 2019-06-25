25.06.2019 17:26
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ŞANLIURFA Viranşehir'de otomobiller çarpıştı 9 yaralı

Viranşehir'de otomobiller çarpıştı 9 yaralıŞanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 9 kişi yaralandı.

Viranşehir 'de otomobiller çarpıştı 9 yaralı
Şanlıurfa 'nın Viranşehir ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 9 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Viranşehir- Ceylanpınar yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Emrah Demir yönetimindeki 27 LS 424 plakalı otomobil, Elgün Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen Nalan Reşitoğlu'nun kullandığı 06 ED 5438 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Tuba ve Zübeyde Reşitoğlu, Hüseyin, Mehmet, Zeynep, Hulfa ile Haydar Vitli yaralandı. Çarpışma sonrası ise otomobillerden biri alev aldı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi alevleri söndürürken, 9 yaralı ise sağlık görevlilerince ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.ŞANLIURFA Viranşehir'de otomobiller çarpıştı 9 yaralı
Kaynak: DHA
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