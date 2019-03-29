Şanlıurfa'ya 418 Milyon TL Hibe Kazandırıldı

Kaynak: İHA

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, büyükşehir belediyesinin 2018 Mali yılını değerlendirdi.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin son mali encümen toplantısına başkanlık yapan Çiftçi, 2018'de yapılan mali yatırımları ve bütçe geliri raporlarını inceledi. Şanlıurfa'ya 418 Milyon TL hibe kazandırdıklarının belirten Çiftçi, "Şanlıurfa'nın Büyükşehir Belediyesi olması ile birlikte son encümen toplantısını gerçekleştirdik. Bu toplantıda 2018'in son bütçe hesap kesim cetvelini görüştük. Buradan Şanlıurfalı hemşerilerimize belirtmek istiyorum ki çok verimli ve güzel bir mali dönemi geride bıraktık. Gelir olarak Büyükşehir Belediyemize 2014'ün kesin hesabında 455 Milyon lira gelir hesabı varken bugün 1 Milyar 30 Milyon Lira ile 2018'in gelir hesabını kapattık. Yine aynı şekilde 418 Milyon lira ile kurumun özellikle proje başarısından dolayı hibe aldık. 2014 yılında yüzde 9 oranında yatırım kabiliyetimiz varken bugün yapmış olduğumuz görüşmede Büyükşehir Belediyemizin kendisine gelen 1 liranın yüzde 47'sini yatırıma dönüştürme kabiliyetine ulaştı. Müthiş bir başarı elde ettik. Raporlar ve kaynaklar ile konu sabittir. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA