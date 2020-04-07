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Şanlıurfa'ya izinsiz giriş çıkış yapılamıyor

Korona virüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda birçok tedbir alarak hayata geçiren Şanlıurfa İl Pandemi Kurulu, büyük şehirlere giriş çıkışların sınırlandırılmasının ardından, şehrin tüm giriş çıkışlarında denetimlerini artırdı.

07.04.2020 16:29 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:44
Şanlıurfa'ya izinsiz giriş çıkış yapılamıyor
Korona virüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda birçok tedbir alarak hayata geçiren Şanlıurfa İl Pandemi Kurulu, büyük şehirlere giriş çıkışların sınırlandırılmasının ardından, şehrin tüm giriş çıkışlarında denetimlerini artırdı.

Şanlıurfa il merkezinden Mardin , Gaziantep , Diyarbakır ve Adıyaman istikametindeki yol denetim noktalarında trafik hareketliliğini denetleyen kolluk kuvvetleri, zorunlu kamu görevi ve ticari faaliyeti nedeniyle seyahat edenlerin dışında, seyahat izin belgesi olmayanların şehre giriş çıkışına müsaade etmiyor. Kontrol noktalarında izin belgeleri ile araç ruhsatı ve sürücü belgesi sorgulamaları yapılan vatandaşların vücut ısıları ölçülerek, maske takmaları ve koruyucu diğer tedbirleri almaları uyarısında bulunuluyor.

Seyahat kısıtlaması

Bilim Kurulunun, iller arası seyahat kısıtlaması tavsiyesinin uygulanmaya başladığı 3 Nisan 2020 tarihinden itibaren, Şanlıurfa İl Hıfzısıhha Kurulu, il sınırlarından kara ve hava yolu ile yapılacak tüm giriş çıkışların 15 gün süre yasaklanması yönünde karar almıştı. İlde yaşayan ve bulunan tüm vatandaşların belirtilen süre boyunca il içinde kalmalarına yönelik tedbirlerin alındığı Şanlıurfa'da, il dışına çıkacak ve gelecek kişilere izin verilmesine yönelik düzenleme de yapılmıştı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Güncel
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