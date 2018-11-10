Şanlıurfa'ya şehit ateşi düştü

Şanlıurfa
'ya şehit ateşi düştüŞehidin ailesine acı haber verildi
ŞANLIURFA - Hakkari
'nin Şemdinli
ilçesine bağlı Derecik
bölgesinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan 7 askerden biri olan Şanlıurfalı Topçu Er Menduh Çelik'in ailesine acı haber verildi. Edinilen bilgiye göre, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Ortaklar
Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde, dün, mühimmat deposunda meydana gelen patlamada, Topçu Er Menduh Çelik'in de (20), aralarında bulunduğu 7 asker şehit oldu, 25 asker yaralandı. Çelik'in şehit olduğu haberi, memleketi Haliliye
ilçesinesine bağlı İmam Bakır
Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı. Acı haberi alan şehit ailesi gözyaşı döktü. Sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu şehidin acı haberine alan yakınları ve komşuları şehidin babası Demo Çelik'e başsağlığında bulundu. Şehidin cenazesi yarın düzenlenecek törenin ardından Şanlıurfa'ya getirileceği öğrenildi.
Şanlıurfa
10 Kasım 2018 Cumartesi 17:47