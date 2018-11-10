Şanlıurfa'ya Ulaşımda 6. Ödül

Toplu taşımada 314 araç sayısı ile Türkiye
'nin en büyük araç filolarından birine sahip olan Şanlıurfa
Büyükşehir Belediyesi, hizmet ve uygulama alanlarında aldığı ulusal ödül sayısını 6'ya çıkardı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Transit 11. İstanbul
Ulaşım Kongresi ve Fuarı'nda "Yolculuk biçimleri, yolculuk süreleri, kullanılacak uygulamalarla yolcunun bilgilendirilmesi, toplu ulaşımda teknoloji kullanımının artmasını sağlayacak sistemleri" dallarında tur editör projesi ile ödüle layık görüldü. Büyükşehir Belediye Başkanları ve yönetimlerinin yoğun katılım gösterdiği kongrede Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi adına ödülü Meclis Üyesi Ahmet Kaytan aldı.
Program sonrası kısa bir değerlendirme yapan Meclis Üyesi Kaytan, "Şanlıurfa halkımıza hizmetin en iyisini sunmanın gayreti içerisindeki Büyükşehir Belediyemiz ulaşım alanında da örnek alınan bir adres olarak yoluna devam ediyor. Ödülü almamızda emeği geçen tüm Büyükşehir çalışanlarımıza teşekkür ederken, kurumsal olarak yine yeni projelerle halkımızın güveni ve refahı için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.
49 ayrı güzergaha hizmet vermesinin yanı sıra ilçelerde de aynı uygulamalarını Şanlıurfalılarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, son olarak aldığı Tur Editör Projesi Ödülü ile ödül sayısını 6'ya çıkarmış oldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ulaşım alanında daha önce de 'Toplu Taşımada En iyi Proje ve Uygulama', 'En İyi Teknoloji Uygulama Ödülü', 'En iyi Hizmet Kalitesi Dalı', 'En İyi Altyapı ve Yatırım Ödülü' ve 'Erişilebilirlik Ödülü' ne layık görülmüştü. - ŞANLIURFA
Türkiye,Şanlıurfa
10 Kasım 2018 Cumartesi 19:05