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ŞANLIURFA Yasak sonrası PTT ve banka şubeleri önünde kuyruk

Yasak sonrası PTT ve banka şubeleri önünde kuyrukŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından mesainin başlamasıyla PTT ve banka şubeleri önlerinde kuyruk oluştu.

20.04.2020 13:36 | Son Güncelleme: 20.04.2020 15:42
Yasak sonrası PTT ve banka şubeleri önünde kuyruk
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından mesainin başlamasıyla PTT ve banka şubeleri önlerinde kuyruk oluştu. Polisler, kalabalığa sık sık sosyal mesafe uyarısında bulundu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde hareketlilik gözlendi. İlçede mesainin de başlamasıyla sabah saatlerinden itibaren işlem yaptırmak için PTT ve banka şubelerine çok sayıda kişi geldi. Şube önlerinde uzun kuyruklar oluşması üzerine polis ekipleri, kalabalığa sık sık sosyal mesafe uyarısında bulundu. ŞANLIURFA Yasak sonrası PTT ve banka şubeleri önünde kuyruk

Kaynak: DHA

Etiketler: Şanlıurfa, Siverek, Banka, PTT, Güncel
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