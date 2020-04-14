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ŞANLIURFA Zelal'e doğum gününde polisten pastalı sürpriz

Zelal'e doğum gününde polisten pastalı sürprizŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde dışarı çıkması yasak olan yaş grubunda olan Zelal Gün, 18'inci doğum gününü kutlayan olmayınca polisi arayıp üzüntüsünü dile getirdi.

14.04.2020 10:56 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:00
Zelal'e doğum gününde polisten pastalı sürpriz
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde dışarı çıkması yasak olan yaş grubunda olan Zelal Gün, 18'inci doğum gününü kutlayan olmayınca polisi arayıp üzüntüsünü dile getirdi. Polis ekibi, pasta alarak evine gittiği genç kızın doğum gününü kutladı.
Dicle Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan Zelal Gün, sokağa çıkma yasağı nedeniyle doğum gününü arkadaşları ile kutlayamadı. Ailesi de yaş gününü kutlamayınca Zelal Gün, 155 polis imdat hattını arayarak durumu anlattı. Bunun üzerine polisler, pasta alarak genç kızın evine götürdü. Pastanın üzerindeki mumları yakan polis ekipleri, kapıyı açan Zelal Gün'e üfletti. Elinde pasta ile polisleri karşısında görünce heyecanlanan Zelal Gün, "Babama gün içerisinde pasta almasını söyledim, ama almamıştı. Dışarı çıkamadığım için kendime de pasta alamadım. 18'inci yaşıma girişimi kutlayamadığım için 155'i arayarak üzüntümü anlattım. Polislerin geleceğine ihtimal vermedim, karşımda görünce şoke oldum" dedi.
Pastayı genç kıza ulaştırarak doğum gününü kutlayan polisler, Gün ailesine dışarı çıkmamaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri uyarısında bulunduktan sonra evden ayrıldı. ŞANLIURFA Zelal’e doğum gününde polisten pastalı sürpriz

Kaynak: DHA

Etiketler: Siverek, Dicle, Polis, Güncel
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