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Şanlıurfalı 10 yaşındaki Avaşin, oyuncak almak için biriktirdiği parasını "Milli Dayanışma...

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 10 yaşındaki Avaşin Tekçe, oyuncak almak için biriktirdiği 27 lirasını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı.

02.04.2020 10:14 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:20
Şanlıurfalı 10 yaşındaki Avaşin, oyuncak almak için biriktirdiği parasını
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 10 yaşındaki Avaşin Tekçe, oyuncak almak için biriktirdiği 27 lirasını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı.
11 Nisan Mahallesi'nde yaşayan ilkokul 5'inci sınıf öğrencisi Avaşin Tekçe, bebek alabilmek için bir ay önce para biriktirmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'ndan haberdar olan Tekçe, oyuncak almak için biriktirdiği harçlığını, kampanyaya bağışlamak istediğini ailesine iletti.

Kızının bu kararını destekleyen baba Mehmet Tekçe, kumbaradan çıkan 27 lirayı kızıyla bankaya giderek kampanya için açıklanan hesap numarasına yatırdı.
Avaşin Tekçe, AA muhabirine, hayalindeki oyuncak bebek için biriktirdiği harçlığını "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladığını söyledi.
Cumhurbaşkanının çağrısına kayıtsız kalmadığını anlatan Tekçe, zor durumdaki kardeşleriyle harçlığını paylaşmak istediğini ifade etti.
Baba Mehmet Tekçe de koronavirüs salgınının dünya genelinde ciddi boyutlara ulaştığını anımsatarak, kızı Avaşin'in "Milli Dayanışma Kampanyası"na katkıda bulunması fikrini mutlulukla karşıladığını dile getirdi.
Kızının televizyon izlediği sırada kampanyadan haberdar olduğunu ifade eden baba Tekçe, "Kızım bebek almak için biriktirdiği harçlığını bu kampanyaya bağışlamak istediğini söyledi. Oyuncak hayat kurtarmıyor ama belki onun bu katkısı birilerin hayatını kurtarabilir düşüncesiyle böyle bir kampanyaya katıldık. Bu süreçte oyuncak önemli değil, bu mücadeleye destek olmamız gerekir. Oyuncakları sonra da alabiliriz, ama giden hayatları geri getiremeyiz." dedi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel
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