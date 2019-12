Şanlıurfalı avukat Yazar, "Sarhoş Dizeler" kitabını tanıttı

Şanlıurfalı avukat Abdurrahman Yazar, "Sarhoş Dizeler" adlı şiir kitabını tanıttı.Abdurrahman Yazar, kendi ofisinde düzenlediği basın toplantısında yeni yazdığı şiir kitabı hakkında gazetecilere bilgi verdi.Gençlik yıllarından itibaren edebiyata ve şiire ilgi duyduğunu ifade eden Yazar, daha önce Mezopotamya Sevdası adında iki ayrı şiir kitabı çıkardığını belirtti.Yazar, üçüncü şiir kitabı olarak da "Sarhoş Dizeler" adlı eserini okurlarıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:"Şiir yaşanan güne tanıklıktır. Mısralarda bunun bir aracıdır. Bugünü yarınlara anlatmanın sanatsal en somut yöntemidir. Şiirin en eski sanat dalı olması bir tesadüf sonucu değildir. Şiir yaşamın kendisidir. Mevcut güzellikleri savunur ama hep daha iyisini ister. Bu nedenle şiir, toplumsal bir eleştiridir. Toplumun her kesiminden beslenir. Toplumdan aldığını sanat süzgecinden geçirerek estetik söz ve ses uyumu içinde tekrardan topluma sunar. Bu sunum yapılırken elbette her şairin tarzı aynı olacak diye bir kaide yoktur. Ben kendi tarzım üzerine şu açılımı yapabilirim, daha çok somut imgeler kullanarak az sözcüklerle herkesin kolayca anlayabileceği çok anlatımlar sunmaya çalışıyorum. İfadelerimde anlam derinlerde değildir. Sarhoş dizeler, mecazi, insanlar yaşadıklarının farkında değil. İnsan olmanın gerekliliğinin dışına itilmiş bir şekilde yaşamaktalar. Tamda bu anlamda bir farkındalık uyandırılması için kitabın ismine Sarhoş Dizeler dedim."Yazar, her 3 şiir kitabını da bir araya getireceği dördüncü kitabı içinde çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.