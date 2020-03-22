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Şanlıurfalı basın mensuplarından "Evde kal" çağrısı

-Basın mensuplarının çekim sırası -Muhabirlerin 'evde kalın' uyarıları -Gazetecilerin 'Sorun küresel, mücadele ulusal' çağrısı - Şanlıurfalı basın mensuplarından "Evde kal" çağrısıŞanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev yapan basın mensupları, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlenmesi...

22.03.2020 18:01 | Son Güncelleme: 22.03.2020 18:03
-Basın mensuplarının çekim sırası
-Muhabirlerin 'evde kalın' uyarıları
-Gazetecilerin 'Sorun küresel, mücadele ulusal' çağrısı - Şanlıurfalı basın mensuplarından "Evde kal" çağrısı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev yapan basın mensupları, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlenmesi amacıyla çektikleri kısa film ile "Evde kal" çağrısında bulundu.
İlçede görev yapan basın mensupları, yayımlanan genelgelere ve getirilen yasaklara rağmen dışarı çıkanlara uyarıda bulunmak için kısa film çekti.
Basın mensupları, filmde "Sorun küresel, mücadele ulusal. Siz habersiz kalmayın diye biz dışarıdayız. Siz evde kalın, biz sizi habersiz bırakmayacağız." diyerek bireylerin zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını istedi.
Öte yandan Büyükşehir Belediyesinin dezenfekte çalışmaları da aralıksız devam ediyor.
Ekipler, kent merkezindeki çalışmalar kapsamında, Balıklıgöl Devlet Hastanesi, Eyyübiye Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, DSİ 15. Bölge Müdürlüğü, Bölge Trafik Müdürlüğü, Şehitlik Karakolu, Yenişehir Polis Merkezi Lojmanları, kent girişlerindeki polis noktaları, bazı banka şubeleri, eczaneleri dezenfekte etti. Şanlıurfalı basın mensuplarından ’Evde kal’ çağrısı

Kaynak: AA

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Şanlıurfalı basın mensuplarından "Evde kal" çağrısı
Etiketler : Şanlıurfa, Siverek, Polis, Güncel

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