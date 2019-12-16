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Şanlıurfalı çocuklar Kare Takımı ile tanıştı

TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi dizisi Kare Takımı'nın sevimli maskot karakterleri, Şanlıurfalı çocuklarla Piazza'da buluştu.

16.12.2019 12:35 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:40Şanlıurfalı çocuklar Kare Takımı ile tanıştı
TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi dizisi Kare Takımı'nın sevimli maskot karakterleri, Şanlıurfalı çocuklarla Piazza'da buluştu.

ŞANLIURFA/ Çocukları hem eğlendiren, hem de faydalı bilgilerle donatan etkinlikler düzenleyen Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, minik ziyaretçilerini bu kez Kare Takımı ile buluşturdu.

Piazza'nın etkinlik alanında kurulan özel platformda gösteri sunan Kare Takımı, süt ve yumurtanın faydalarından çocukların hayatları boyunca karşılarına çıkabilecek güçlükleri nasıl aşacaklarına kadar birçok faydalı bilgiyi oyunlarla anlattılar.

TRT Çocuk Kanalında yayınlanan ve her bölümü heyecanla beklenen Kare Takımı'nın maskot karakterleri, Şanlıurfalı çocuklara müzikal tadında gösteri sundu. Oynayan, zıplayan, dans eden çocuklar; çocuk olmanın tadını çıkartırken, aileleri de onların bu anlarını cep telefonları ile görüntüleyerek mutluluklarına ortak oldular.

Kare Takımı, iki gün boyunca her gün üç seans halinde gerçekleştirilen ve Piazza Club Kart başvuru formu dolduran tüm ebeveynlerin çocuklarının ücretsiz katıldığı etkinlik sonunda çocuklarla anı fotoğrafı çektirdi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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