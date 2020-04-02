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Şanlıurfalı çocuklardan Kovid-19 ile mücadeleye tam destek

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Destek köyünde yaşayan çocuklar, çektikleri video ile Covid-19 korona virüsü ile mücadelede canla başla çalışan sağlık çalışanlarına ve Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

02.04.2020 12:40 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:40
Şanlıurfalı çocuklardan Kovid-19 ile mücadeleye tam destek
Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesi Destek köyünde yaşayan çocuklar, çektikleri video ile Covid-19 korona virüsü ile mücadelede canla başla çalışan sağlık çalışanlarına ve Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

Şanlıurfa'nın Destek köyünde yaşayan çocukların sağlık çalışanlarına selam gönderdikleri video herkese moral oldu. Covid-19 salgınına dikkat çekilen videoda köy meydanına dizilmiş çocuklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı hatırlattı. Çocuklar, sağlık çalışanlarına da moral ve destek olmak için "Kahraman sağlık personeli Türkiye sizinle gurur duyuyor" dedi. - ŞANLIURFA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Şanlıurfa, Siverek, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Şanlıurfalı çocuklardan Kovid-19 ile mücadeleye tam destek - Haberler

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