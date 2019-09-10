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Şanlıurfalı çocukların tehlikeli serinliği

Şanlıurfa'da sıcaktan bunalan çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden süs havuzuna girip serinledi.

10.09.2019 10:31 Şanlıurfalı çocukların tehlikeli serinliği
Şanlıurfa'da sıcaktan bunalan çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden süs havuzuna girip serinledi.

Şanlıurfa'da mevsim sıcaklıkların son günlerinde etkisini göstermeyi sürdürüyor. Sıcak ve nemli havadan bulanan çocuklar, tehlikeli olmasına aldırış etmeden süs havuzlarına girerek serinledi. Kentte sıcaktan bunalan çocuklar, yasak olmasına rağmen süs havuzlarına girerek serinledi. Bazılarının elbiseyle girdiği süs havuzunda serinleyen çocuklar, daha sonra parktaki çim zemine uzanarak kurulanmaya çalıştı.

Suda birbiriyle oynayan çocuklar, havanın sıcak suyun da pis olduğunu belirterek, serinlemenin keyfini yaşadı. Havuz kenarında bulunan elektrik panosuna çıkarak havuza atladı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: İHA

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