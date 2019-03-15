Şanlıurfalı Emel Suriye'den Eşi ve Çocuklarıyla Dönmek İstiyor

Kaynak: AA

BURAK KARACAOĞLU/EŞREF MUSA - Şanlıurfalı Emel Akbaba, aşık olduğu Suriyeli gençle evlenerek Hama'ya yerleşti. Akbaba, eşi ve 9 çocuğuyla can güvenliğine ve memleketine kavuşmak için yardım bekliyor.1990 doğumlu Akbaba, 2013 yılında memleketi Şanlıurfa'da tanıştığı Suriyeli bir gence aşık oldu.İç savaşa rağmen Velid Ebu Abdo ile evlenerek Hama'ya yerleşen Akbaba, 2014'ten bu yana saldırılar nedeniyle 9 çocuğu ve eşiyle birçok kez göç etti.Türkiye'ye kaçak yollardan girmek istemeyen, maddi durumu da el vermeyen Akbaba, sesini duyurup ailesiyle memleketine döneceği günü bekledi.AA muhabirlerine konuşan Akbaba, "Biz burada çok zor durumdayız. Ülkeme geri dönmek istiyorum. Evlatlarımı ve kocamı alıp Türkiye'ye gitmek istiyorum." dedi.Akbaba, bir aydan uzun süre bir yerde barınamadıklarını, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin son iki haftada daha da yoğunlaşan saldırıları karşısında İdlib'e, Türkiye sınırına göçtüklerini söyledi.Eşinin maddi durumunun önceden iyi olduğunu ancak, çocuklarına bakabilmek için her şeyi sattıklarını dile getiren Akbaba, iki yıldan uzun süredir de ailesiyle iletişiminin kesildiğini ifade etti.Akbaba, bu süre içerisinde kızının hastalandığını, tedavi imkanı olmadığı için vefat ettiğini belirtti.Şanlıurfalı Emel Akbaba, "Buralar çok tehlikeli. Akşam namazından sonra bir yere çıkamayız. Yatıp kalkamamaktan çok korkarım. Kocam 10 dakika eve gecikirse aklım onda kalır. Bu kadar bombardıman içerisinde insan iyi ki aklını yitirmiyor. Bu kadarına da dayanabiliyor. Yani ölüm bu yaşanan hayattan çok rahmetlidir." diye konuştu.Emel Akbaba, "Burada iş güç yok savaştan dolayı. Bir köyden diğer köye kaçıyoruz. Şimdi çamurdan yapılan küçük konaklarda yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanıma seslenmek istiyorum. Ben çocuklarımı ve eşimi alıp Türkiye'ye geçmek istiyorum. Sizin yardımınızı istiyoruz." dedi.