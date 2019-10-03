Haberler » Spor » Haber

Şanlıurfalı Engellilerde Beşiktaş mesaisi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, ligin ikinci haftasında evinde karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

03.10.2019 10:48Şanlıurfalı Engellilerde Beşiktaş mesaisi
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, ligin ikinci haftasında evinde karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Serdar Yıldırım, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tam kadro sürdürdüklerini belirterek, tek amaçlarının galibiyet olduğunu ifade etti.
Beşiktaş takımının güçlü ve şampiyon adaylarından olduğunu aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:
"Ligin ikinci haftasında kendi evimizde Beşiktaş'ı konuk edeceğiz. Müsabaka öncesi hazırlıklarımız sürüyor. Taktik ve teknik anlamında hazırlarımızı tamamlayarak maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Beşiktaş şampiyonluk yolunda iddialı bir takım ama maçta kentimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Amacımız bu müsabakadan galibiyetle ayrılmak. İyi çalışan ve inanan takım kazanacaktır. Bizler de inanıyoruz. Tüm Şanlıurfa halkımızı maça davet ediyoruz. Taraftarlarımızın da desteği ile iyi bir sonuç alacağız. Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'ün de bizlere yoğun bir desteği var, desteklerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum."

Büyükşehir Belediyespor, Şanlıurfa, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
19:16 Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda korkutan anlar
19:09 Göksel gümüşdağ, taraftarlarla birlikte stada geldi
19:06 Beşiktaş-Wolverhampton Wanderers
19:00 PFDK'den Metin Diyadin'e 5 maç ceza
18:48 Medipol başakşehir ve borussia mönchengladbach'ın 11'leri belli oldu
18:46 Wolverhampton maçının 11'leri açıklandı
18:43 Mustafa Kaplan: "Galatasaray maçında dönüş yapmak istiyoruz"