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Şanlıurfalı esnaf mahallesine konser verdi

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Şanlıurfa'da bir esnaf, balkonuna kurduğu ses sistemi ile mahallelisine konser keyfi yaşattı.

12.04.2020 18:21 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:23
Şanlıurfalı esnaf mahallesine konser verdi
Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Şanlıurfa 'da bir esnaf, balkonuna kurduğu ses sistemi ile mahallelisine konser keyfi yaşattı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan oto alım satım esnafı 35 yaşındaki Serkan Oflaz, mahallesine konser keyfi yaşattı. Esnaf Oflaz, sokağa çıkma yasağının sürdüğü kentte, korona virüsü salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara seslendirdiği türküleriyle moral verdi. Yaşadığı 9 katlı binanın balkonundan eline aldığı mikrofon ile vatandaşlara konser keyfi yaşatan Oflaz'ın şarkılarına bazı vatandaşlar eşlik ederken bazı vatandaşlar da halay çekti. Renkli görüntülerin yaşandığı konser yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Konserde duygulandıran önemli anlardan biri de Oflaz'ın seslendirdiği bestesinin Mustafa Yıldızdoğan'a ait olan "Ölürüm Türkiye'm" türküsü oldu. Vatandaşlar balkonlarında Türk bayraklarını sallayarak türküye eşlik etti. Oflaz, konser ile ilgili açıklamasında, "Sokağa çıkma yasağından dolayı insanları hem burada eğlendirmek hem de bir farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik yaptık. Çok mutluyuz ve çok da eğleniyoruz. Korona virüsünden de kurtulabilme amacıyla burada bir duamızı da okuduk. Daha sonra müzik keyfi başladı ve devam ediyor" ifadelerini kulandı.

Vatandaşlar da güzel konser için esnaf Oflaz'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, Güncel
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