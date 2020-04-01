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Şanlıurfalı fırıncıdan yaşlı ve ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz ekmek

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir fırıncı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz ekmek dağıtıyor.

01.04.2020 18:58 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:01
Şanlıurfa 'nın Birecik ilçesinde bir fırıncı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz ekmek dağıtıyor.
Meydan Mahallesi'nde ekmek fırını işleten İmam Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgınla mücadelede esnaf olarak ellerinden geldiğince insanlara yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.
İhtiyaç sahibi kişilere ve evlerinden çıkamayanlara destek olmak için böyle bir fikrin aklına geldiğini anlatan Aslan, "Çevremizde işten ayrılan veya işe gidemeyen arkadaşlarımız ve 65 yaş üzeri evden çıkamayan kişiler var. Yaklaşık 500 aileye ekmek desteği vermek istedik. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olduğumuzu göstermek amacıyla böyle bir kampanya başlattık." dedi.
Aslan, muhtarlar aracılığıyla her aileye yüz adetlik ekmek fişi dağıttıklarını belirterek "Gün boyunca fırınımızda ücretsiz ekmek vereceğiz. Ekmeği gelip fırından alamayan yaşlı vatandaşlarımıza ise biz kendi servis araçlarımızla kapılarına kadar gidip teslim edeceğiz." diye konuştu.
Mahalle Muhtarı Mehmet Şahin, Aslan'a duyarlı davranışından dolayı teşekkür ederek kendisine verilen ekmek fişlerini belirlenen ailelere teslim etti.
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Şanlıurfalı fırıncıdan yaşlı ve ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz ekmek

Kaynak: AA

Etiketler: Meydan Mahallesi, Şanlıurfa, Birecik, Güncel

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Şanlıurfalı fırıncıdan yaşlı ve ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz ekmek
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