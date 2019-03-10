10 Mart 2019, 22:04
»»

Şanlıurfalı Kadınlardan Bisikletle Şehir Turu

Şanlıurfalı Kadınlardan Bisikletle Şehir Turu

Şanlıurfa'da kadınlar bisikletle şehir turu attı.

Şanlıurfa'da kadınlar bisikletle şehir turu attı.

Urfa Bisiklet Topluluğu (URBİT) tarafından Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte bir araya gelen yaklaşık 50 kadın bisikletçi, Devlet Su İşleri 15. Bölge Müdürlüğü önünden Şanlıurfa Arkeoloji Müzesine kadar konvoy halinde şehir turu attı.

Balonlarla süsledikleri bisikletleriyle trafiğin yoğun olduğu caddelerden geçen kadınlara erkek bisikletçiler de eşlik etti. Turun sonunda açıklama yapan bisikletçilerden Çağla Aslan, kadınların zorlu yaşam şartlarına dikkati çekmek amacıyla bisiklet turunu düzenlediklerini belirterek, "Dünyayı kadınlar için daha iyi bir yere çevirmek için pedalları çevirmeye devam ediyoruz ve edeceğiz." diye konuştu. Güncel
Kaynak: AA