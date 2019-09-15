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Şanlıurfalı kadınlardan Diyarbakır annelerine destek

AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, Şanlıurfa'da teröre lanet, kardeşliğe davet yürüyüşüne katıldı.

15.09.2019 11:10Şanlıurfalı kadınlardan Diyarbakır annelerine destek
AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, Şanlıurfa'da teröre lanet, kardeşliğe davet yürüyüşüne katıldı.

Yürüyüşe katılan AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, yaptığı açıklamada, "Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşlarımızın, Diyarbakırlı annelerimizin isyanına kulak vermelerini, oradaki annelerimizin yanlarında olmalarını istiyoruz" dedi.

Şanlıurfa'dan Diyarbakırlı annelere desteklerini bildiren Güven, "Annelerimiz HDP il binasının önünden ayrılmıyorlar. Annelerimiz sadece kendi çocuklarının değil, bütün çocukların anneleri, yürekleri oldular. Sesleri öyle gür çıkıyor ki Türkiye'yi titretiyor. Onların ateşi söndürecek, demiri eritecek yürekleri var. Annelerimizin sergiledikleri duruş çok kıymetli. Bu ses, bu isyan, bu çığlık gelecek nesillere de aktarılacak. On yıllar sonra minnet ve saygıyla anılacak. Hepimiz onları destekliyoruz. Yanlarındayız. Üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getiriyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, AK Parti, Türkiye, Yaşam

Kaynak: İHA

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