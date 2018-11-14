Şanlıurfalı Öğrencilere Kışlık Bot ve Mont Yardımı

14 Kasım 2018 Çarşamba 12:09



14 Kasım 2018 Çarşamba 12:09

ŞANLIURFA (AA) – Rabve Vakfı ile yerli bir yazılım firması tarafından hayata geçirilen "Eğitim İçin Her Şey" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında Şanlıurfa'da öğrencilere kış öncesi mont ve bot dağıtıldı.Proje kapsamında yaklaşık 20 kişilik ekiple, Siverek, Hilvan ve Suruç ilçelerinde 14 okulu ziyaret eden yetkililer, öğrencilerle bir araya gelerek, sohbet etti. Şimdiye kadar 60 binin üzerinde öğrenciye ulaşmayı başaran ekipler, öğrencilere, mont ve bot yardımında bulunuldu.Yetkililer ayrıca Siverek ilçesine bağlı Büyük Kazanlı İlk ve Ortaokulu'nda yaptırdıkları yemekhanenin açılışını da gerçekleştirdi.Rabve Vakfı Genel Koordinatörü Ahmet Topçuoğlu, çalışmalarla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt içi ve yurt dışında faaliyet yürüttüklerini ifade etti.Türkiye'de özellikle kıyafet konusunda aktif olarak çalıştıklarını vurgulayan Topçuoğlu, " Şanlıurfa'da Suruç, Hilvan ve Siverek ilçeleri pilot ilçelerimizdir. Herhangi organik bir bağımız ve ticari bir faaliyetimiz olmamasına rağmen Suruç'tan başladık. Yaklaşık 4 yıldır burada faaliyet gösteriyoruz. İki buçuk yıl önce de Siverek ve Hilvan'ı dahil ettik. Bu ilçelerimizdeki birinci önceliğimiz su kuyusudur, şu an faal olarak çalışan sondajını yaptığımız 22 kuyumuz var. Ekipmanını tamamlayarak suya kavuşturduğumuz 5 okulumuz daha var, toplamda 27 okulda su sorununu çözdük." dedi.Yazılım firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Recep Palamut ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 3 ilçede faaliyet yürüttüklerini dile getirerek, şunları kaydetti:"Bizi buraya bir öğretmenimizin çığlığı getirdi. 'Buradaki öğrencilerimize nasıl katkı yapabilirsiniz' diye söylediğinde bizleri buraya davet etti. Şu anda suya ihtiyaç olan suyu olmayan okullarımıza su kuyusu açıyoruz. Bu coğrafyada elektrikler çok sık kesildiği için imkanımız el verdiği ölçüde jeneratör gönderiyoruz. Aynı zamanda okullarda olmayan fotokopi ya da görüntüleme cihazları eksik ise bunların gönderilmesini sağlıyoruz. Aynı zamanda mevsimsel olarak durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına mont, bot ve kışlık kıyafet yardımları sağlıyoruz."Şanlıurfalı öğrenciler de desteklerinden dolayı ekiplere teşekkür etti.