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Şanlıurfalı öğretmenlerden sağlık çalışanlarına videolu destek

Şanlıurfa'da bir okulun öğretmenleri, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, sosyal medyadan yayınladıkları videoyla destek oldu.

26.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:18
Şanlıurfalı öğretmenlerden sağlık çalışanlarına videolu destek
Şanlıurfa 'da bir okulun öğretmenleri, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, sosyal medyadan yayınladıkları videoyla destek oldu.
Güzelşehir Şehit Mahmut Tekke Ortaokulu öğretmenleri, evlerinden çektikleri videoda, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek "İyi ki varsınız" mesajı verdi.
Bazı öğretmenlerin ise çocuklarıyla birlikte "İyi ki varsınız" mesajını vermesi güzel görüntülere neden oldu.
Okulun müdürü Hasan Sarraoğlu, yaptığı açıklamada, videodaki mesajında mesleği gereği dışarıda çalışmak zorunda kalan sağlık çalışanlarına okulun idareci ve öğretmenleri olarak minnet ve şükranlarını sunduklarını belirtti.
Millet olarak hep beraber bu salgının üstesinden gelmeyi başaracaklarını ifade eden Sarraoğlu, "İnşallah özlem duyduğumuz okullarımıza tekrar döneriz. Bu sıkıntılı dönemde başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm kahramanlara moral ve destek olmak adına okul idarecileri ve öğretmenleri olarak böyle bir video çektik ve iyi ki varsınız diyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Şanlıurfa, Güncel

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