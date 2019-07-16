16.07.2019 17:50
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Şanlıurfalı sporcu Türkiye 3'üncüsü oldu

Şanlıurfalı sporcu Türkiye 3

Şanlıurfalı sporcu, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Türkiye 3'üncüsü oldu.

Şanlıurfalı sporcu, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Türkiye 3'üncüsü oldu. Şanlıurfa Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ömer Özeren Sivas'ta yapılan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında 54 kiloda Türkiye 3'üncüsü oldu. Müsabakalara hazırlanırken antrenörü İsmail Erboğa'nın onu çok iyi çalıştırdığının aktaran Özeren, kendisini destekleyen ailesine teşekkür etti. Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Halil Alp ise sporcuları her alanda desteklediklerini karşılığında ise başarılarıyla gururlandığını aktardı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Türkiye, Güncel

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