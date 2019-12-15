Şanlıurfalı tiyatrocular 3 prestijli ödül aldı

Şanlıurfalı tiyatro oyuncuları, tiyatro dalının en prestijli ödülleri arasında gösterilen Yeni Tiyatro Dergisi Anadolu Emek ve Başarı Ödülleri töreninde 3 ödül aldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Ekibi, bu yıl 7. kez sahiplerini bulan ödüllere adeta damga vurdu. Şanlıurfa temsilcileri, 72. Koğuş adlı oyunla yılın tiyatro ekibi seçildi. Komşu Köyün Delisi adlı oyunda başrol oyuncusu olan Hasan Ocakoğlu "en iyi erkek oyuncu ödülü", aynı oyundaki rolü dolayısıyla da Ferhat Turgut'a "En iyi yardımcı erkek oyuncu" ödülü verildi.

İstanbul'da gerçekleştirilen törene, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, ünlü yönetmen Murat Atak ile ödül alan oyuncuların yanı sıra çok sayıda izleyici katıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hasan Ocakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, verilen ödüllerle gurur duyduklarını söyledi.

Ekip arkadaşlarının büyük bir özveriyle yıl boyunca oyun sahneleme gayretinde olduğunu belirten Ocakoğlu, şunları kaydetti:

"Bu ödüller bizi çok mutlu etti. Hem ekip hem de bireysel bazda aldığımız ödüller, çalışma azmimizi kuşkusuz artıracaktır. Şanlıurfalı tiyatrocular işini layıkıyla yapmaya çalışıyor bu anlamda bize her türlü desteği sağlayan Büyükşehir Belediyemize ve tüm birimlerine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. En büyük teşekkürü ise sürekli bizi takip eden tiyatroseverler hak ediyor. Seyircilerimiz oldukça biz daha güzlü ve başarılı olmaya devam edeceğimize inanıyoruz. Bu ödüllerin tesadüf olmadığını önümüzdeki dönemlerde daha iyi kanıtlayacağız."

Kaynak: AA