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Şanlıurfalılar evde kalmadı

Şanlıurfalılar evde kalmadı Şanlıurfalılar korona virüs tedbirlerine uymuyor Vatandaşlar korona virüs tedbirlerine uymayarak sokaklara akın etti Türkiye, korona virüsle mücadele ederken Şanlıurfa'da 'evde kal' çağrısına uymayan vatandaşların cadde ve sokakları doldurması dikkat çekti.

28.03.2020 20:59 | Son Güncelleme: 28.03.2020 21:02
Şanlıurfalılar evde kalmadı
Şanlıurfalılar korona virüs tedbirlerine uymuyor
Vatandaşlar korona virüs tedbirlerine uymayarak sokaklara akın etti
ŞANLIURFA - Türkiye , korona virüsle mücadele ederken Şanlıurfa'da 'evde kal' çağrısına uymayan vatandaşların cadde ve sokakları doldurması dikkat çekti.
Şanlıurfa'da, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında "Evde kal" çağrısına uymayan vatandaşlar, cadde ve sokakları doldurdu. Cadde ve sokaklar korona virüs salgını tehlikesine aldırış etmeyen kişilerle doldu taştı. Şanlıurfa'nın en yoğun olan Atatürk Bulvarı ve Sarayönü Caddesi'nde insanların korona virüs öncesindeki dönemi aratmayan kalabalığı dikkat çekiyor. Uyarılara rağmen yinede sokağa çıkan vatandaşların, 'sosyal izalasyon'a uymaması uyarıları dikkate alan vatandaşların endişesine neden oluyor.
Korona virüs tehdidine karşı yinede cadde ve sokakları dolduran vatandaşlar, salgın hastalığa karşı mecbur kaldıkları için dışarı çıktıklarını savundu. Şanlıurfalılar evde kalmadı

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, Türkiye, Genel

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Şanlıurfalılar evde kalmadı

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