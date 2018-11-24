Şanlıurfalılar Kocaeli'de Düzenlenen Sıra Gecesinde Buluştu

Kocaeli
'de yaşayan Şanlıurfalılar gerçekleştirilen Urfalılar Sıra Gecesinde buluşarak doyasıya eğlendi.
Şanlıurfa'yı tanıtmak yöresel lezzetlerini tattırmak amacıyla Kocaeli Şanlıurfalılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sait
Sümer'in ev sahipliğinde MÜSİAD Sosyal Tesisleri'nde Urfa Sıra Gecesi düzenlendi. Şanlıurfa Sıra Geceleri ekibinin solisti Vahit Kurt ve grubunun geceyi şenlendirdiği etkinlikte Kocaeli'de yaşayan Şanlıurfalılar gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Uzun hava ve türküler ile başlayan sıra gecesine katılan misafirlere, Urfa kebabı, içli köfte, ayran, baklava ikram edildi.
Geceye ev sahipliği yapan Mehmet Sait Sümer, yaptığı konuşmada Şanlıurfa kültürünü Kocaeli'ye getirdiklerini ifade ederek, "Urfalılar gecelerinin sezonun ilk sıra gecesini yaptık. Urfa'yı müziklerimizi halaylarımızı, yemeklerimizi, çiğköftemizi kebabımızı Kocaeli'ye getirdik. Kocaeli'deki hemşerilerimizle buluşturduk, Kocaelileri ağırladık. Sıra gecelerimiz sezon boyunca devam edecek" dedi
Kocaeli Şanlıurfalılar Derneği Başkanı Cebrail Aydın
ise, "Mehmet Sait Sümer ile Urfa'nın tanıtımı için düzenlediği gecedeyiz. Şehrimizi yemeklerimizi geleneklerimizi tanıtıyoruz. Urfalılar'dan çok Urfa'yı sevenler, merak edenler buradalar" diye konuştu. - KOCAELİ
Mehmet Sait,Şanlıurfa,Kocaeli
24 Kasım 2018 Cumartesi 13:31