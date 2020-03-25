Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Şanlıurfalılar 'lolaz' ile doyuyor - Haberler

Şanlıurfalılar 'lolaz' ile doyuyor

Şanlıurfalılar 'lolaz' ile doyuyorŞANLIURFA'da vatandaşların 'lolaz' olarak adlandırdığı ana malzemesi börülce olan dürüm büyük ilgi görüyor.

25.03.2020 09:23 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:29
Şanlıurfalılar 'lolaz' ile doyuyor
ŞANLIURFA'da vatandaşların 'lolaz' olarak adlandırdığı ana malzemesi börülce olan dürüm büyük ilgi görüyor. İçine haşlanmış yumurta, yeşil soğan, maydanoz, nane, biber ve baharat konularak hazırlanan lolaz dürümü besleyici ve doyurucu özelliği ile vatandaşların yemekte öncelikli tercihleri arasında yer alıyor.
Türkiye 'de en fazla sakatat ve kırmızı etin tüketildiği Şanlıurfa'da, kebaplar kadar börülceden yapılan 'Lolaz' dürümü de meşhur. Şanlıurfa'nın gizli kalmış sokak lezzetleri arasında yer alan dürüm; yumurta, börülce, yeşil soğan, maydanoz, nane, biber ve baharatlarla hazırlanıyor. Midede rahat sindirimi dolayısıyla esnafların tercih ettiği salata şeklinde hazırlanmasının ardından dürüme sarılarak yeniliyor.
40 yıldır kurduğu tegahta lolaz dürümü hazırlayıp satan Ramazan Damar, dürümün içerisindeki yeşilliklerle iştah kabarttığını söyledi. Lolaz dürümünü yiyen kişinin bu lezzetin müptelası olduğunu belirten Damar, "Ben 40 yıldır lolaz dürümü satıyorum. Hazırlanışı da tüketilmesi de kısa sürüyor. Hazırladığımız bu içeriği ekmek arası yapıp satarız. İlgi çok fazla. Sabah kahvaltıda başlayıp akşama kadar yenilir, hazmı da kolay olunca çok tercih ediliyor. Ekonomik olan lolaz dürümünü 5 liradan satıyoruz" dedi.
Kentin kebabı kadar lolaz dürümünün de meşhur olduğunu anlatan müşterilerden Kadir Özyeşil, ekonomik ve sindirimi kolay olduğu için dürümün günün her saatinde tercih edildiğini kaydetti. Şanlıurfalılar ’lolaz’ ile doyuyor

Kaynak: DHA

Etiketler : League Of Legends, Şanlıurfa, Türkiye, Güncel

Haberin Videosu :

Şanlıurfalılar 'lolaz' ile doyuyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Gözler saat 19.15’e çevrildi! İki bakan ortak basın toplantısı yapacak Haberler
Gözler saat 19.15'e çevrildi! İki bakan ortak basın toplantısı yapacak
Karar yürürlüğe girdi! En düşük emekli maaşının ücreti belli oldu Haberler
Karar yürürlüğe girdi! En düşük emekli maaşının ücreti belli oldu
21.00’den sonra alışveriş yapmak isteyenler dikkat! Sadece orası açık Haberler
21.00'den sonra alışveriş yapmak isteyenler dikkat! Sadece orası açık
Dünyanın en kalabalık ülkesinde de sokağa çıkma yasağı getirildi Haberler
Dünyanın en kalabalık ülkesinde de sokağa çıkma yasağı getirildi
Türkiye’nin hamlesi, Azerbaycan’ı İtalya gibi olmaktan kurtardı Haberler
Türkiye'nin hamlesi, Azerbaycan'ı İtalya gibi olmaktan kurtardı
Erdoğan imzaladı! Esnafın kredi borcu 3 ay ertelenecek ancak bir şart var Haberler
Erdoğan imzaladı! Esnafın kredi borcu 3 ay ertelenecek ancak bir şart var
İtalya’da ’1 numaralı hasta’ ilk kez konuştu ve yaşadıklarını anlattı Haberler
İtalya'da "1 numaralı hasta" ilk kez konuştu ve yaşadıklarını anlattı
Doktor çiftin çocuklarıyla olan görüşmesi, sosyal medyada gündem oldu Haberler
Doktor çiftin çocuklarıyla olan görüşmesi, sosyal medyada gündem oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

09:45: İstanbullular hijyen konusunda suyu idareli kullanıyor - Haber 09:45: Trump'ın salgın açıklamalarına ABD'li yetkililerden tepki - Haber 09:44: Biga'da belediye hayvanlar için sokaklara mama bıraktı - Haber 09:43: Polisten koronavirüs dolandırıcılarına karşı broşürlü uyarı - Haber 09:43: Sağlık çalışanlarına konaklama desteği - Haber 09:34: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk saat 19.15'te ortak açıklama yapacak - Haber 08:05: Son dakika: Rusya'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haberler 08:03: Doktor çiftin çocuklarıyla olan görüşmesi, sosyal medyada gündem oldu - Haber 07:02: Türkiye'ye dönmek isteyen öğrencilerin tahliye işlemleri tamamlandı - Haber 00:37: Adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu - Haber 23:56: Meteoroloji, 4 il için toz taşınımı uyarısında bulundu - Haber 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler