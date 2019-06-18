18.06.2019 22:18
Haberler» Güncel» Haber

Şanlıurfalılardan Binali Yıldırım'a "videolu" destek

Şanlıurfalılardan Binali Yıldırım

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığınca AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a destek amacıyla hazırlanan video ilgi gördü.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığınca AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a destek amacıyla hazırlanan video ilgi gördü.
AK Parti İl Başkanlığı tarafından hazırlatılan ve Şanlıurfalıların, İstanbul'daki yakınlarını cep telefonlarıyla arayarak Yıldırım'a oy vermelerini istediği kısa film, sosyal medyada paylaşıldı.
Türkçe, Arapça ve Kürtçe diyalogların yer aldığı videonun son bölümünde, Binali Yıldırım'ın Şanlıurfa ziyareti sırasında Balıklıgöl Yerleşkesi'nde çekilmiş "Amanatınız (Emanetiniz) başım gözüm üstüne hiç merak etmeyin. İstanbul bize emanet biz de Allah'a emanetiz." bölümü yer alıyor.
Videodaki vatandaşların Şanlıurfa ağzı ile konuştuğu kısa film sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Kaynak: AA
Şanlıurfa, AK Parti, İstanbul, Binali Yıldırım, Güncel

Son Dakika Haberleri
23:27 Kamyonun çarptığı bisiklet sürücüsü öldü
23:27 Akü hırsızları tutuklandı
23:27 Akşener'in seçim çalışmaları
23:27 GÜNCELLEME - Mersin'de kuvvetli sağanak sele neden oldu
23:26 DHA YURT - 4 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
23:24 Mursi için gıyabi cenaze namazı
23:24 Riyad'dan "Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim birimlerinin durdurulması" çağrısı