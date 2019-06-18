18.06.2019 22:41
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Şanlıurfalılardan Binali Yıldırım'a "videolu" destek

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığınca AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a destek amacıyla hazırlanan video ilgi gördü.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığınca AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a destek amacıyla hazırlanan video ilgi gördü.
AK Parti İl Başkanlığı tarafından hazırlatılan ve Şanlıurfalıların, İstanbul'daki yakınlarını cep telefonlarıyla arayarak Yıldırım'a oy vermelerini istediği kısa film, sosyal medyada paylaşıldı.
Türkçe, Arapça ve Kürtçe diyalogların yer aldığı videonun son bölümünde, Binali Yıldırım'ın Şanlıurfa ziyareti sırasında Balıklıgöl Yerleşkesi'nde çekilmiş "Amanatınız (Emanetiniz) başım gözüm üstüne hiç merak etmeyin. İstanbul bize emanet biz de Allah'a emanetiz." bölümü yer alıyor.
Videodaki vatandaşların Şanlıurfa ağzı ile konuştuğu kısa film sosyal medyada büyük ilgi gördü.Şanlıurfalılardan Binali Yıldırım'a videolu destek
Kaynak: AA
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