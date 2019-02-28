Şanlıurfaspor'a Haciz Şoku

Kaynak: DHA

TFF 2'nci Lig'de mücadele eden Şanlıurfaspor takımının Bolu'da girdiği kamp sonrası 300 bin liralık borucunu ödemediği iddiasıyla kulübün tesislerine polis nezaretinde icra memurları geldi.TFF 2'nci Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Şanlıurfaspor'da tesislere icra memurları geldi. Sarı-yeşilli takımın Bolu'da girdiği kamp sonrası borçlarını ödemediği iddiasıyla kulübün tesislerine gelen icra memurları polis eşliğinde işlem başlattı. Şanlıurfaspor, iddiaya göre sezon başında Bolu'da girdiği kamp sonrası konakladıkları tesisin borcunu ödemedi. Borcun ödenmemesinin ardından tesis yöneticileri ile organizatör firma yetkilileri durumu yargıya taşıdı. Yaklaşık 300 bin TL olduğu belirtilen borcun ödenmesi için Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis nezaretinde icra memurları tesisin kapısına dayandı. Polisin güvenlik önlemi aldığı tesiste icra memurlarının değerli eşyaları haczedeceği bildirildi. Öte yandan icra memurlarının idari binasında işlemlerini sürdürdüğü sırada Şanlıurfasporlu futbolcular ise bugün yapılacak olan antrenmanlarını yarıda tamamlayarak tesis binasına geçti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜİcra işlemleri için tesislere gelen görevlilerÇevik kuvvet polisleri tesiste önlem almasıİcra işlemleri için idari binaya giren görevlilerAntrenmandan dönen futbolcularGenel ve detay görüntüler - Şanlıurfa