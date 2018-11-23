Şanlıurfaspor'da Ali Tandoğan Dönemi

TFF
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Şanlıurfaspor
, teknik direktör Ali Tandoğan
'la imzaladı.
Şanlıurfaspor'da Kemal Kılıç
'tan boşalan teknik direktörlük görevine Ali Tandoğan getirildi. Şanlıurfaspor Başkanı Emin Yetim, anlaşmaya varılan Ali Tandoğan ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Şanlıurfaspor'a geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Ali Tandoğan, takımı hak ettiği noktaya getirmek için elinden geleni yapacağını söyledi.
- Şanlıurfa
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