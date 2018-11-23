23 Kasım 2018, 17:37
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Şanlıurfaspor'da Ali Tandoğan Dönemi

Şanlıurfaspor

TFF 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'da, teknik direktör Ali Tandoğan ile sözleşme imzalandı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden  Şanlıurfaspor'da, teknik direktör Ali Tandoğan ile sözleşme imzalandığı  duyuruldu.
Şanlıurfaspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Kemal Kılıç ile 3  gün önce yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine, daha önce de  takımda çalışan Ali Tandoğan'ın getirildiği belirtildi.
Açıklamada, kulüp tesislerinde başkan Emin Yetim'in de hazır bulunduğu  törende Ali Tandoğan'ın, kendisini 1,5 yıllığına sarı-yeşilli renklere bağlayan  sözleşmeye imza attığı ifade edildi. 
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