14.06.2019 18:02
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Şanlıurfaspor eski başkanından 22 milyonluk bağış sözü

Şanlıurfaspor eski başkanından 22 milyonluk bağış sözü

TFF 2. Lig kırmızı grup takılmalarından Şanlıurfaspor'un eski başkanı Fethi Şimşek, "Takımın başına iyi bir yönetim gelmesi ve mahalli idarecilerimizin destek vermesi halinde alacağım olan 22 milyon lirayı bağışlayabilirim." dedi.

TFF 2. Lig kırmızı grup takılmalarından Şanlıurfaspor'un eski başkanı Fethi Şimşek, "Takımın başına iyi bir yönetim gelmesi ve mahalli idarecilerimizin destek vermesi halinde alacağım olan 22 milyon lirayı bağışlayabilirim." dedi.
Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir dönem başkanlığını yaptığı kulübün 16 Haziran Pazar günü kongreye gideceğini hatırlattı.
Kulübe geçmişte çok emek verdiklerini kaydeden Şimşek, "Gönlümüz ve gözümüz daima Şanlıurfa'nın göz bebeği olan takımımızın daha iyi yerlere gelmesinden yanadır. Kulübümüzün kongresinde Valimiz ve belediye başkanlarımızın da desteğiyle güçlü bir yönetim oluşmasını istiyoruz. Takımın başına iyi bir yönetim gelmesi ve mahalli idarecilerimizin destek vermesi halinde alacağım olan 22 milyon lirayı bağışlayabilirim. Bu konudaki her türlü istişareye memleketimiz ve takımımızın geleceği için açık olduğumu kamuoyunun bilmesini isterim. Başkanlık yaptığım 4 yıl boyunca kulüp için cebimden harcadığım 10 milyon doların o günkü Türk lirası karlılığı olan 22 milyon lirayı bağışlamak için hazırım." diye konuştu.
Kaynak: AA
Şanlıurfa, Türkiye Futbol Federasyonu, Şanlıurfaspor, Spor

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