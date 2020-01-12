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Şanlıurfaspor kongresinde gerginlik

Maddi sıkıntılardan dolayı eski yönetimin toplu halde istifa edip valiliğin bir heyet atadığı Şanlıurfaspor, olağanüstü kongresini gerçekleştirdi.

12.01.2020 15:24 | Son Güncelleme: 12.01.2020 15:30Şanlıurfaspor kongresinde gerginlik
Maddi sıkıntılardan dolayı eski yönetimin toplu halde istifa edip valiliğin bir heyet atadığı , olağanüstü kongresini gerçekleştirdi. Kongrede konuşmacılar ile salondakiler arasında sık sık gerginlik yaşanırken, yeni başkan Nihat Çakır seçildi.

Maddi sıkıntılardan dolayı eski yönetimin toplu halde istifa edip valiliğin bir heyet atadığı Şanlıurfaspor'un ertelenen kongresi yapıldı. Büyük tartışmaların yaşandığı kongrede zaman zaman gerginlikler de ortaya çıktı. Kürsüye çıkarak siyasi bir konuşma yapan Şanlıurfaspor'un eski yöneticilerinden Mehmet Cafer'e salonda bulunan bazı kişiler tepki gösterdi.

Kongre kararı ile Şanlıurfaspor başkanlığına Nihat Çakır seçildi. Sonrası bir konuşma yapan Nihat Çakır, "Bu kongre inşallah Şanlıurfasporumuzun kurtuluşuna vesile olur. Bizim kimseye niyet borcumuz yok, kimseye istifa dilekçesi vermeyiz. Eskiden çek, senet istemezlerdi. Eski Urfalıların sözü senetti. Biz Şanlıurfalı değiliz, biz Urfalıyız. Bizim sözümüz senettir. Ben şu an itibarı ile bir görev üstlendim. Allah izin verirse bu görevi tamamlarız" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfaspor, Şanlıurfa, Spor

Kaynak: İHA

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