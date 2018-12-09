Şanlıurfaspor - Menemen Belediyespor: 2-0

STAT: 11 Nisan
HAKEMLER: Onur Özütoprak, Orkun Aktaş, Oğuz Kağan Çalışır
ŞANLIURFASPOR: Ömer - Samet, Aykut, Harun (Dk. 71 Ali Eren
), Oğuzhan, Sercan (Dk. 90 Deniz), Mehmet, Can (Dk. 64 Halil İbrahim), Cebrail
, Ömer, Halil
MENEMEN BELEDİYESPOR: Necati - Veli, Taşkın, Mustafa, Samet (Dk. 46 Umut), Ali (Dk. 46 Tayfun), Alberk, Talha, Semih, Rıdvan (Dk. 75 Vedat), Okan
GOLLER: Dk. 4 Ömer, Dk. 83 Ali Eren (Şanlıurfaspor
)
SARI KARTLAR: Aykut (Şanlıurfaspor), Talha (Menemen Belediyespor
) TFF
2'nci Lig Kırmızı Grup'un 16'ncı haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Menemen Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.
2'nci dakikada Harun'un sağ taraftan pasında kale önünde topla buluşan Can'ın vuruşunu kaleci Necati son anda çıkardı.
4'üncü dakikada Sercan'ın pasında topla buluşan Ömer'in sert vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
83'üncü dakikada Sercan'ın pasında Ali Eren'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.
( - Şanlıurfa
Ali Eren,Menemen Belediyespor,Şanlıurfaspor
09 Aralık 2018 Pazar 15:30