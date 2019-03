Şanlıurfaspor - Tarsus İdman Yurdu: 3-0

Kaynak: DHA

STAT: 11 NisanHAKEMLER: Alper Oran, Hidayet Zeybek, Arif DilmeçŞANLIURFASPOR: Ömer - Samet Akaydın, Aykut, Harun, Oğuzhan, Can, Halil İbrahim Tuna (Dk. 63 Benhur), Ömer (Dk. 78 Sercan), Deniz, Emre, Fevzi (Dk. 59 Halil Köçer)TARSUS İDMAN YURDU: Barış - Gökhan, Samet Eker (Dk. 61 Abdullah), Nurullah, Yılmaz (Dk. 70 Tolga), Emir, Mert (Dk. 52 Abdurrahman), İbrahim, Eren, Muhammed, SefaGOLLER: Dk. 18 - Dk. 65 Can, Dk. 90 (KK) İbrahim ( Şanlıurfaspor SARI KART: Harun, Ömer, Emre, Oğuzhan (Şanlıurfaspor) - Eren ( Tarsus İdman Yurdu) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 27'nci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Tarsus İdman Yurdu'nu 3-0 mağlup etti.18'inci dakikada Deniz'in sağ taraftan ceza alanına gönderdiği topa düzgün vuran Can, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.65'inci dakikada Benhur sol çaprazdan kaleye vurdu, kaleciden dönen topu Can filelerle buluşturdu: 2-0.90'ıncı dakikada Benhur'un sert şutunu kaleci son anda çıkardı, İbrahim ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 3-0.