ŞANLURFA'DA CEPHANELİKTE PATLAMA: 14 ASKER YARALI / YENİDEN>

ŞANLIURFA'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nın mühimmat deposunda peş peşe patlamalar meydana geldi, 14 asker yaralandı.

Bugün saat 22.50 sıralarında kent merkezindeki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nın mühimmat deposunda peş peşe patlamalar meydana geldi. Kentin hemen tamamında duyulan şiddetli patlamaların ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı. İhbarla olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri patlamada yaralanan 14 askeri kentteki hastanelere götürdü. Patlama sonucu çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Patlamaların hemen ardından görevlilerin inceleme başlattığı öğrenildi.

VALİ ERİN: ASKERLERİN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Olayla ilgili açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, "13.11.2019 günü saat 22.30 sularında ilimiz askeri yerleşkesi içinde bulunan bir mühimmat deposunda iki ayrı patlama meydana gelmiştir. Söz konusu depoyu korumakla görevli 14 personelimiz, meydana gelen patlama sonucunda yaralanmıştır. Yaralı personelimiz ilimizde bulunan çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmış olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" dedi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan olayla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı da açıklamada bulundu. Yazılı açıklamada, "Şanlıurfa'da bulunan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na ait bir hafif silah mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen nedenle saat 22.50 sularında patlama meydana gelmiştir. Patlamada yaralanan personel hastaneye sevk edilmiş, çıkan yangın kontrol altına alınmış ve olay bölgesinin çevre emniyeti tam olarak sağlanmıştır. Olayla ilgili gerekli tüm tedbirler alınmış ve oluşturulan inceleme heyeti ile patlamanın nedenini belirlemek üzere derhal çalışmalara başlanmıştır" denildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, -