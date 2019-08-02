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Sanneh resmen Göztepe'de

Süper Lig'de şu ana kadar Galatasaray'dan Eren Derdiyok, Menemenspor'dan Veli Çetin, Hatayspor'dan Murat Paluli, Pendikspor'dan Bahadır Kırdaroğlu ile Borussia Dortmund'dan Hüseyin Bulut'u kadrosuna dahil eden Göztepe, 6'ncı takviyesini Bubacarr Sanneh'i alarak gerçekleştirdi.

02.08.2019 13:25 Sanneh resmen Göztepe'de
Süper Lig'de şu ana kadar Galatasaray'dan Eren Derdiyok, Menemenspor'dan Veli Çetin, Hatayspor'dan Murat Paluli, Pendikspor'dan Bahadır Kırdaroğlu ile Borussia Dortmund'dan Hüseyin Bulut'u kadrosuna dahil eden Göztepe, 6'ncı takviyesini Bubacarr Sanneh'i alarak gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar geçen sezon Belçika'nın Anderlecht takımında görev yapan 25 yaşındaki futbolcuyu 1 yıllığına kiraladığını açıkladı. Bu yaz döneminde ilk yabancı transferini Sanneh'i alarak yapan Göztepe'nin 3 oyuncuyu daha renklerine bağlaması bekleniyor.
Gambiya'da dünyaya gelen Sanneh ülkesinin takımlarında forma giydikten sonra 2014-15 sezonunda Danimarka'nın Horsens takımına transfer oldu. Yine Danimarka'da Midtjylland forması giyen Gambiyalı, 2018-19 sezonunun başında Anderlecht'e imza atmıştı.



Borussia Dortmund, Hüseyin Bulut, Pendikspor, Spor

Kaynak: DHA

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