Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Dünya ››Sanofi: Covid-19'un tedavisinde etkili olan sıtma ilacımız Plaquenil'i ulusal çapta test edeceğiz - Haberler

Sanofi: Covid-19'un tedavisinde etkili olan sıtma ilacımız Plaquenil'i ulusal çapta test edeceğiz

Fransa’nın dünyaca ünlü ilaç laboratuvarı Sanofi, sıtmayla mücadele için kullanılan Plaquenil ilacının Covid-19 hastalığını tedavisinde başarılı olduğunu test etmek için ulusal bir araştırma başlatacağını duyurdu. ABD Başkanı Trump ise, bu ilacın kullanıma hazır olduğunu açıkladı

21.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:14
Sanofi: Covid-19'un tedavisinde etkili olan sıtma ilacımız Plaquenil'i ulusal çapta test edeceğiz
Fransa 'nın dünyaca ünlü ilaç laboratuvarı Sanofi, sıtmayla mücadele için kullanılan Plaquenil ilacının Covid-19 hastalığının tedavisinde başarısını test etmek için ulusal bir araştırma başlatacağını duyurdu.

Özellikle romatolojik hastalıkların tedavisinde sıklıkla kullanılan hidroksiklorokinin (ticari ismiyle Plaquenil) Fransa, Çin ve ABD'deki klinik tecrübeler doğrultusunda yeni tip koronavirüs enfeksiyonun tedavisinde etkili olduğu gözlemlendi.
Euronews.com'da Görüntüle
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Koronavirüs, Fransa, Dünya

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Dünya Manşet

Haberler

Almanya, sokağa çıkma yasağına hazırlanıyor Haberler
Almanya, sokağa çıkma yasağına hazırlanıyor
Türkiye, evlere kapanmışken İran’da ölü sayısı artıyor! Haberler
Türkiye, evlere kapanmışken İran'da ölü sayısı artıyor!
İngiltere, salgın nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşını ödeyecek Haberler
İngiltere, salgın nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşını ödeyecek
Kuzey Kore koronavirüs sessizliğini, iki yeni füze denemesiyle bozdu Haberler
Kuzey Kore koronavirüs sessizliğini, iki yeni füze denemesiyle bozdu
’Avrupa’dan tek bir yardım gelmedi’ diyen AB ülkesi: Bize Türkiye yardım ediyor Haberler
"Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen AB ülkesi: Bize Türkiye yardım ediyor
Koronanın bir belirtisi daha çıktı! Hissettiğiniz an hastaneye başvurun Haberler
Koronanın bir belirtisi daha çıktı! Hissettiğiniz an hastaneye başvurun
AB’den koronavirüs hamlesi! Bütçe kuralları askıya alınıyor Haberler
AB'den koronavirüs hamlesi! Bütçe kuralları askıya alınıyor
Bir ülkede daha koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Bir ülkede daha koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Son Dakika Dünya Haberleri

Halkın, Sağlık Bakanlığı'na güveni tam çıktı - Haberler Bursa'da su tasarrufu dönemi - Haberler İran Sağlık Bakan Yardımcısı: 28 milyon İranlı taramadan geçti - Haberler Eşini boğarak öldüren kadın ve oğluna tutuklama - Haberler Tüm uyarılara rağmen evde kalmayıp sahile koştular - Haberler Son dakika: İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi - Haberler Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Beni dövmek istedi - Haberler Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta - Haberler Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bekleniyor - Haberler "Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor - Haberler Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı Sultanahmet köftecisi, koronavirüs salgını sebebiyle tarihinde ilk kez kapandı
Loading