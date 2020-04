Sanofi'den Sağlık Bakanlığı'na Kovid-19 mücadelesinde destek

Kaynak: AA

Sanofi Türkiye , Sağlık Bakanlığı'na 3 milyon doz hidroksiklorokin bağışı gerçekleştirdi.Sanofi açıklamasında görüşlerine yer verilen Sanofi Türkiye Ülke Başkanı Cem Öztürk, Sanofi Türkiye olarak Kovid-19 mücadelesinde ilk günden itibaren devlet ile tam iş birliği içerisinde en ön saflarda çalıştıklarını belirtti.Bu mücadelede üzerlerine düşen her göreve hazır olduklarını aktaran Öztürk, "60 yılı aşkın süredir üretimimiz, bilgi birikimimiz ve yatırımlarımızla Türkiye'nin sağlıklı geleceği için çalışıyoruz. Kovid-19 mücadelesinde Sağlık Bakanlığı'mızla iş birliğimiz ve bakanlığımızın izinleri doğrultusunda 3 milyon doz hidroksiklorokin bağışını gerçekleştirmiş bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.Öztürk, Sanofi'nin dünya çapındaki sağlık otoriteleri ile tam iş birliği içerisinde çalışmaya devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydeti:"Kovid-19 ile mücadele sınırlar ötesi, küresel bir halk sağlığı konusudur. Tüm sektör temsilcileri tarafından bu alanda atılacak her adım son derece kıymetli olacaktır. Bugün bu ilacımız romatoloji ve dermatoloji alanında hastalarımız tarafından kullanılmaktadır. Bir önceliğimiz de ilacımızın mevcut endikasyonlar için tedariğinin ve hasta güvenliğinin garanti altına alınmasıdır.Sanofi olarak, ilaç arzının devamlılığını sağlamak için üretim kapasitemizi artırmak da dahil olmak üzere, otoritelerle işbirliği içerisinde gerekli tüm hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu vesileyle, sadece bir kaç ay içinde bütün dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 ile mücadelede, görülmemiş bir fedakarlık, sabır ve adanmışlıkla görev yapan hekimlerimize, eczacılarımıza ve tüm sağlık sektörü çalışanlarına da minnettar olduğumuzu belirtmek isterim."Öte yandan, şirket açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"Bağımsız klinik araştırmalarda her ne kadar hidroksiklorokinin Kovid-19 enfeksiyonunda potansiyel antiviral etkinliğine işaret eden bulgular bildirilmiş olsa da, hidroksiklorokinin Kovid-19 tedavisinde risk/yarar profilinin değerlendirilerek etkililik ve güvenliliği ile ilgili nihai sonuca varmak için daha kapsamlı klinik araştırmalar gerekiyor. Bu hususta bakanlığımızca da yürütülmesi planlanan klinik çalışmalar mevcuttur.Halihazırda endikasyonları arasında Kovid-19 tedavisi yer almasa da Dünya Sağlık Örgütü tarafından araştırmalara dahil edilerek yakından takip edilen hidroksiklorokinin, mevcut veriler değerlendirilerek Sağlık Bakanlığı tarafından endikasyon dışı kullanımı onaylanmış ve Türkiye Kovid-19 Hasta Yönetimi ve Tedavisi Rehberi'ne dahil edilmiştir."