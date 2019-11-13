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Sanofi Türkiye, toplumdaki diyabet bilincini etkinliklerle artıracak

Sanofi Türkiye, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla toplumda diyabet bilincini artırmak için İstanbul ve Ankara'da çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

13.11.2019 15:26 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:26Sanofi Türkiye, toplumdaki diyabet bilincini etkinliklerle artıracak
Sanofi , 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla toplumda diyabet bilincini artırmak için ve Ankara'da çeşitli etkinlikler düzenleyecek.
Sanofi Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, diyabet alanında 90 yılı aşkın bir deneyime sahip olan şirket, büyük bir sağlık sorunu olmasına rağmen farkındalığın bir o kadar düşük olduğu diyabetin Türkiye'de geniş kitlelerce doğru anlaşılmasını sağlamak ve bilinirliğini artırmak için toplumda farkındalık yaratan projelere imza atmaya devam ediyor.
Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından Sanofi Türkiye'nin desteğiyle yürütülen "Okulda Diyabet Programı" kapsamında yarın İstanbul'daki Halkalı Bilim Koleji'nde Prof. Dr. Şükrü Hatun tarafından öğrenciler başta olmak üzere aileler ve öğretmenlere diyabet konusunda eğitim verilecek.
Eğitimde, diyabet belirtisi olan çocuklarda erken teşhisin ve diyabet teşhisi konmuş çocukların yaşam kalitelerini artırmak için öğretmen ve aileler arasındaki yakın iş birliğinin önemi vurgulanacak.
Sanofi Türkiye'nin desteğiyle Çaba Derneği'nin hayata geçirdiği, tüm annelerin aile sağlığı, hastalıklardan korunma gibi konularda doğru bilgi sahibi olmalarını, sağlık okur yazarlığında seçiciliklerini arttırmayı hedefleyen "Evimizin Sağlık Elçileri" projesi kapsamında diyabet konusunda farkındalık etkinliği düzenlenecek.
Türkiye'de yaklaşık 7,2 milyon diyabet hastası var
Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, şekeri düzenleyen insülin hormonu yeterli düzeyde salgılanmadığında ve salgılanan insülinin hücreler tarafından kullanılamadığında oluşan ve yaşam boyu devam eden kronik bir hastalık.
Son araştırmalara göre, dünyada 425 milyon, Türkiye'de ise yaklaşık 7,2 milyon diyabet hastası bulunuyor ancak bu hastalardan sadece 5,6 milyonu tedavi görüyor. Türkiye'de her 8 kişiden birinde diyabet görülürken, tanısı konulmamış 2,7 milyon diyabetli olduğu tahmin ediliyor.

İstanbul, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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