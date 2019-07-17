17.07.2019 21:46
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17 Temmuz MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! İşte MPİ Şans Topu çekilişinde kazanan numaralar

Şans Topu sonuçları için geri sayım sona erdi. Şans Topu sonuçları bu akşam saat 21.15'te noter huzurunda belli oldu. Peki, 17 Temmuz tarihinde haftanın şanslı numaraları hangileri oldu? İşte MPİ 17 Temmuz Şans Topu sonuçları.

Şans Topu oyununun, 944. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 3, 7, 8, 25, 34 ve artı 8 olarak belirlendi.

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIYOR?

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

17 Temmuz MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! İşte MPİ Şans Topu çekilişinde kazanan numaralar
Kaynak: AA
Milli Piyango İdaresi, Şans Topu, Güncel

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