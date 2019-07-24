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Şans Topu çekildi (1)

Şans Topu oyununun 945'inci hafta çekilişi yapıldı.

24.07.2019 21:43 Şans Topu çekildi (1)
Şans Topu oyununun 945'inci hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar, 7, 14, 18, 22, 34 ve artı 5 olarak belirlendi.
(Sürecek)

Milli Piyango İdaresi, Şans Topu, Güncel

Kaynak: AA

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