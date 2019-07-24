Şans Topu çekildi (1)
Şans Topu oyununun 945'inci hafta çekilişi yapıldı.24.07.2019 21:43
Şans Topu oyununun 945'inci hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar, 7, 14, 18, 22, 34 ve artı 5 olarak belirlendi.
(Sürecek)
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar, 7, 14, 18, 22, 34 ve artı 5 olarak belirlendi.
(Sürecek)
Milli Piyango İdaresi, Şans Topu, Güncel
Kaynak: AA