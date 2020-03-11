Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Şans Topu çekildi (1) - Ekonomi

Şans Topu çekildi (1)

Şans Topu oyununun 978. hafta çekilişi yapıldı.

11.03.2020 22:20 | Son Güncelleme: 11.03.2020 22:20
Şans Topu çekildi (1)
Şans Topu oyununun 978. hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 2, 6, 14, 22, 34 ve artı 4 olarak belirlendi.
(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler : Milli Piyango İdaresi, Şans Topu, Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Ekonomi
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular Ekonomi
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Ekonomi
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: Kasalar dolusu para ve ziynet eşyası ele geçirildi Ekonomi
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: Kasalar dolusu para ve ziynet eşyası ele geçirildi
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Ekonomi
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Ekonomi
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti Ekonomi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti