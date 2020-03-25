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Şans Topu çekildi (1)

Şans Topu oyununun 980'inci hafta çekilişi yapıldı.

25.03.2020 21:44 | Son Güncelleme: 25.03.2020 21:44
Şans Topu çekildi (1)
Şans Topu oyununun 980'inci hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 9, 14, 22, 25, 26 ve artı 10 olarak belirlendi.
(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler: Milli Piyango İdaresi, Şans Topu, Ekonomi

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