Şans Topu çekildi (1)
Şans Topu oyununun 981'inci hafta çekilişi yapıldı.
01.04.2020 21:46 | Son Güncelleme: 01.04.2020 21:46
Şans Topu oyununun 981'inci hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 5, 13,14, 31, 33 ve artı 4 olarak belirlendi.
(Sürecek)
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 5, 13,14, 31, 33 ve artı 4 olarak belirlendi.
(Sürecek)
Kaynak: AA
Etiketler: Milli Piyango İdaresi, Şans Topu, Ekonomi