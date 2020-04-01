Şans Topu çekildi (1)

Şans Topu oyununun 981'inci hafta çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 5, 13,14, 31, 33 ve artı 4 olarak belirlendi.(Sürecek)

Kaynak: AA