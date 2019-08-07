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Şans Topu çekildi (2)

Şans Topu oyununun 947. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 817 bin 712 lira haftaya devrettiMilli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 9 kişi 8 bin 792'şer lira, 4 artı 1 bilen 168 kişi 628'er lira, 4 bilen 2 bin 348...

07.08.2019 22:08 Şans Topu çekildi (2)
Şans Topu oyununun 947. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 817 bin 712 lira haftaya devretti
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 9 kişi 8 bin 792'şer lira, 4 artı 1 bilen 168 kişi 628'er lira, 4 bilen 2 bin 348 kişi 56'şar lira, 3 artı 1 bilen 5 bin 218 kişi 31'er lira, 3 bilen 72 bin 596 kişi 4 lira 70'er kuruş, 2 artı 1 bilen 49 bin 103 kişi 7 lira 10'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 165 bin 33 kişi 3 lira 95'er kuruş ikramiye alacak.
Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 820 bin 69 lira olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 876 bin 126 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 488 bin 478 lira aktarıldı.
(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, Şans Topu, Ekonomi

Kaynak: AA

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